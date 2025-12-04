Accardi: “Favorita? Il Venezia. Il Monza non mi convince. Occhio al Palermo”

Beppe Accardi, operatore di mercato ed ex giocatore del Palermo, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, citando i rosanero tra le squadre favorite alla promozione.

“Ho sempre detto che una delle squadre favorite può essere il Venezia. Il Monza non mi convince ancora più di tanto. E occhio al Frosinone, come al Palermo“, afferma.

Accardi parla anche della sessione invernale di calciomercato, ormai alle porte: “Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall’Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. Il Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto”.







LEGGI ANCHE

VASIC: “DOPO TANTE DIFFICOLTÀ MI SENTO ORGOGLIOSO”