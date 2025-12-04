CorSport - "Palermo, fuori tutto" ​​

L’articolo del Corriere dello Sport analizza il ruolo cruciale dei centrocampisti di costruzione del Palermo, in particolare Ranocchia e Palumbo, in vista della partita contro l’Empoli. Dopo le buone prestazioni mostrate contro la Carrarese, la squadra rosanero ha bisogno che i due mediani riescano a confermarsi anche in trasferta, dove finora la qualità del loro gioco non è stata sempre costante a causa di ritmi più intensi, spazi ridotti e maggiori difficoltà nel mantenere lucidità.

Ranocchia è al centro dell’attenzione: spesso etichettato come un regista classico, in realtà viene considerato un play moderno, capace di fare molte cose ma ancora discontinuo. Il match contro l’Empoli è per lui particolarmente significativo, dato che proprio da lì è passato prima di arrivare al Palermo tramite la Juventus. Dopo un inizio travolgente con quattro gol consecutivi, il giocatore ha vissuto momenti altalenanti, qualche partita anonima e persino un’espulsione dovuta al nervosismo. Gli si richiedono però geometrie, leadership e anche più incisività offensiva, visto che non ha ancora segnato in questa stagione.

Palumbo, invece, sembra essere cresciuto nelle ultime settimane, rispondendo alle sollecitazioni di Inzaghi e mostrando maggiore continuità di rendimento. Quando entrambi — Ranocchia e Palumbo — riescono a dare fluidità e verticalità al gioco, il Palermo diventa molto più pericoloso: lanci precisi, transizioni veloci e un gioco offensivo più efficace.







Il problema resta il rendimento lontano da casa: nelle ultime tre trasferte è arrivato un solo punto. A Empoli servirà quindi un’inversione di tendenza, e molto dipenderà proprio dalla capacità dei due centrocampisti di elevare la qualità complessiva della squadra.