Palermo, non solo Gomes: torna in gruppo anche Gyasi ​​

Notizie positive dal centro di Torretta: ieri il gruppo era quasi al completo, poiché con la squadra al pieno regime si sono allenati anche Gomes e Gyasi.

Per quanto riguarda il francese, guarito dalla lussazione alla spalla, già si respirava un clima di ottimismo; invece per Gyasi, anch’egli ex della partita (ultime due stagioni ad Empoli), rappresenta una sorpresa, considerando che proveniva da un delicato infortunio muscolare.

È improbabile che possano concorrere per una maglia da titolare, ma certamente dovrebbero essere convocati, incrementando così le opzioni a disposizione di Inzaghi. Lo scrive il Corriere dello Sport.





