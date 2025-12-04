Cecconi a Repubblica: "Promozione in A alla portata dei rosanero, ma l’Empoli è ambizioso" ​​

“L’Empoli è una di quelle formazioni di cui si parla sempre poco. Sono in ripresa, viaggiano a fari spenti ma hanno le loro ambizioni che non sbandierano perché è una città piccola. Sarà interessante vedere Dionisi contro la sua ex formazione”.

Sono le parole del doppio ex di Palermo ed Empoli Luca Cecconi, intervistato da Repubblica in vista del match di domenica. “Inzaghi? Ho un’ottima impressione di lui, mi piace. Lo vedo appassionato e motivato. Inoltre, è molto preparato e ha già vinto campionati. Le sue squadre giocano bene e hanno mentalità”.

Poi, il periodo a Palermo. “Stupendo, sono stato benissimo. Purtroppo, il primo anno ci fu la retrocessione all’ultima giornata: da un lato dolorosa, dall’altro una stagione emotivamente importante. Per fortuna siamo risaliti vincendo anche la Coppa Italia”.







“Me la sento addosso quell’annata, fiero di aver restituito una categoria andata perduta. Mi è dispiaciuto dover andare via”. Infine, le possibilità di vedere il Palermo in A. “Può farcela, c’è tanto tempo ancora e può succedere di tutto“.