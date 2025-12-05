Palermo, Del Grosso: “Niente alibi, la Primavera crescerà. Ai ragazzi va tolta pressione” ​​

Cristiano Del Grosso, tecnico della Primavera rosanero, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Rgs in cui ha analizzato il momento della sua squadra, reduce da un inizio di campionato complicato, con appena 7 punti raccolti in 10 partite.

“Sfortuna? Se ci aggrappiamo a questa idea, finiamo per cercare un alibi, e non è ciò che voglio trasmettere. I ragazzi devono saper affrontare le difficoltà. Un campionato duro non è necessariamente un campionato negativo. Ogni giorno i ragazzi mettono impegno e determinazione”.

“Essendo un gruppo nuovo servirà del tempo, ma sono certo che questi ragazzi riusciranno a togliersi molte soddisfazioni. Pressioni? Un buon allenatore deve alleggerirle. I ragazzi ne subiscono tante, anche senza accorgersene, a causa dei social e di molte altre influenze. Bisogna sostenerli sempre, correggere i comportamenti, stabilire regole e abituarli a mantenere ritmi alti”.







