Sorteggio gironi Mondiali, ecco le ipotetiche avversarie dell'Italia ​​

Si alza ufficialmente il sipario sui mondiali 2026. A Washington si è tenuto il sorteggio dei 12 gironi dei mondiali che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico quest’estate.

Il sorteggio ha interessato, seppur in modo indiretto anche l’Italia. Il gruppo di semifinale europea A, che vede compresa anche l’Italia, è stato piazzato nel gruppo B insieme a Canada, Svizzera e Qatar. Toccherà adesso alla nazionale di Rino Gattuso superare l’Irlanda del Nord nella semifinale del 26 marzo 2026 a Bergamo prima e la vincente tra Bosnia e Galles poi per arrivare alle fasi finali del mondiale dopo 12 anni.

GLI ALTRI GIRONI

GRUPPO A – Messico, Corea del Sud, Sud Africa più una tra Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca e Irlanda.







GRUPPO B – Canada, Svizzera, Qatar più una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina

GRUPPO C – Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

GRUPPO D – Stati Uniti, Australia, Paraguay più una tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo.

GRUPPO E – Germania, Ecuador, Costa D’Avorio, Curacao.

GRUPPO F – Paesi Bassi, Giappone, Tunisia più una tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania.

GRUPPO G – Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.

GRUPPO H – Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

GRUPPO I – Francia, Senegal, Norvegia più una tra Bolivia, Suriname e Iraq.

GRUPPO J – Argentina, Austria, Algeria, Giordania

GRUPPO K – Portogallo, Colombia, Uzbekistan più una tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo.

GRUPPO L – Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

