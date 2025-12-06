Palermo, Pohjanpalo è l'uomo in più di Inzaghi ​​

Il Palermo punta ancora sui gol di Joel Pohjanpalo per dare continuità al proprio cammino e provare a migliorare rendimento e classifica anche in trasferta.

L’attaccante finlandese, decisivo nelle ultime due gare con Entella e Carrarese (dove ha firmato una tripletta), cerca infatti la terza partita consecutiva a segno, traguardo che non ha ancora centrato in questa stagione ma che ha già raggiunto lo scorso anno con due diverse serie di gol consecutivi.

La cabala è favorevole: dopo una tripletta al Sassuolo, nella passata stagione segnò anche nel match successivo, e contro l’Empoli ha già un precedente positivo, avendo realizzato un gol in Serie A col Venezia in un 1-1 interno. Lo riporta il Corriere dello Sport.





