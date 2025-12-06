Salvatori: “Pensavo facesse meglio il Palermo”

Fabrizio Salvatori, ex dirigente di Modena e Trapani tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo tra le delusioni.

“Vedo bene Monza e Venezia. Come il Modena. Pensavo facesse meglio il Palermo. Carlo Osti è un direttore esperto, Inzaghi un allenatore di livello. Ma è ancora tutto aperto: l’importante è essere lì”, afferma.

Uno sguardo anche sulla Serie C: “Il Trapani ha dovuto fare i conti con la penalizzazione, ha una rosa di livello e senza la penalità avrebbe potuto puntare a vincere. E il girone più duro, ci sono tante squadre. Nel Girone B se la giocano Ravenna, Arezzo e Ascoli. Nel Girone A credo che il Vicenza vincerà senza troppi patemi”.







