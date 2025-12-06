Serie A, 14a giornata: si parte con Sassuolo - Fiorentina ​​

La 14a giornata di Serie A si apre con la delicata sfida tra Sassuolo e Fiorentina, poi c’è il big match tra Inter e Como. Domenica super sfida: c’è Napoli – Juventus. Torino – Milan chiude il programma.

LE PARTITE

Sabato 6 dicembre

Sassuolo – Fiorentina: ore 15







Inter – Como: ore 18

Verona – Atalanta: ore 20.45

Domenica 7 dicembre

Cremonese – Lecce: ore 12.30

Cagliari – Roma: ore 15

Lazio – Bologna: ore 18

Napoli – Juventus: ore 20.45

Lunedì 8 dicembre

Pisa – Parma: ore 15

Udinese – Genoa: ore 18

Torino – Milan: ore 20.45