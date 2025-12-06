Serie A, 14a giornata: si parte con Sassuolo – Fiorentina
La 14a giornata di Serie A si apre con la delicata sfida tra Sassuolo e Fiorentina, poi c’è il big match tra Inter e Como. Domenica super sfida: c’è Napoli – Juventus. Torino – Milan chiude il programma.
LE PARTITE
Sabato 6 dicembre
Sassuolo – Fiorentina: ore 15
Inter – Como: ore 18
Verona – Atalanta: ore 20.45
Domenica 7 dicembre
Cremonese – Lecce: ore 12.30
Cagliari – Roma: ore 15
Lazio – Bologna: ore 18
Napoli – Juventus: ore 20.45
Lunedì 8 dicembre
Pisa – Parma: ore 15
Udinese – Genoa: ore 18
Torino – Milan: ore 20.45