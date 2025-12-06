Catania sempre primo, Toscano: “Siamo stati perfetti, alleno un gruppo forte”

Con la vittoria contro il Crotone, il Catania ha blindato il primo posto anche per questa giornata. Domenico Toscano, allenatore dei rossazzurri, esprime soddisfazione per il cammino positivo della sua squadra, soprattutto nell’ultimo periodo.

“La squadra sta crescendo in consapevolezza, spirito e nello spogliatoio si respira una bella atmosfera – afferma – . Alleno un gruppo forte: i ragazzi sono riusciti a colmare le assenze e concedere davvero poco a un avversario che ha in squadra il capocannoniere. Abbiamo fatto una gara perfetta tatticamente e nello spirito“.

“La risposta del pubblico? Va davvero oltre e quest’atmosfera che si sta creando è ciò che ci porteremo fino alla fine del campionato. Vogliamo arrivare alla sosta in testa e dare il segnale alle altre che noi ci siamo”, continua.







“I ragazzi hanno davvero sbagliato poco e abbiamo fatto una partita perfetta. Ho avuto l’ennesima dimostrazione del gruppo forte e straordinario che ho”, conclude Toscano.

