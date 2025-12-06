Athletic Palermo, sfida alla Vibonese. Ferraro: “Concentrazione alta" ​​

Rush finale del girone d’andata per l’Athletic Palermo, atteso domenica al Velodromo “Paolo Borsellino” per il match contro la Vibonese, valido per la 15a giornata del girone I di Serie D. Fischio d’inizio fissato alle 14.30. La gara si disputerà a porte chiuse.

Un banco di prova importante per i nerorosa di Emanuele Ferraro, che chiedono continuità e maturità in vista delle ultime tre partite del 2025. L’allenatore guarda con rispetto agli avversari, ma senza perdere il focus interno:

“La Vibonese ha grandissime qualità ed è una squadra costruita per fare bene – commenta Ferraro – ha giocatori di categoria e un allenatore preparato. Però dobbiamo pensare a noi: concentrazione e lavoro di gruppo saranno fondamentali. La nostra forza è essere squadra.”







Sono 23 i convocati per la partita. Restano ai box gli infortunati Lores Varela e Micoli, mentre Sanchez e Vesprini non saranno della gara per squalifica. Prima chiamata in nerorosa per Paolo Grillo e per il portiere della Juniores Alberto Marchese, che indosserà la maglia numero 84.

I convocati

Portieri: Bitzinis, Greliak, Marchese

Difensori: Crivello, Fastiggi, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Torres

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Grillo, Matera, Martinez