È la reincarnazione di Samuel | Colpo stratosferico alle pendici del Vesuvio

Il Napoli scova il nuovo gioiello argentino. Un difensore straordinario in grado di scaldare la piazza: la Champions ora più vicina.

Walter Mazzarri non può di certo essere dispiaciuto per come la sua squadra abbia disputato la finale di Supercoppa italiana vinta dall’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico toscano, infatti, può solo complimentarsi con una squadra in cui mancavano due punti fondamentali come Victor Osimhen e Zambo Anguissa entrambi impegnati rispettivamente con la Nigeria e il Camerun in Coppa d’Africa.

Come se non bastasse, l’espulsione del Cholito Simeone, durante la partita, non ha di certo favorito il secondo tempo e quindi incrementare la potenza degli azzurri nel contrastare la corazzata di Inzaghi.

Al momento, però, i partenopei sono pienamente concentrati in campionato in cui dovranno fare di tutto per riconquistare il quarto posto utile per accedere alla prossima edizione della Champions League.

Come se non bastasse, anche il discorso Europa sembra essere al centro dei pensieri dei tifosi del Napoli. Infatti, i calciatori, dovranno affrontare negli ottavi di finale il Barcellona di Xavi. Si tratta di una partita estremamente difficile e delicata dove, Mazzarri e i suoi ragazzi sono chiamati ad una vera impresa.

Il riscatto del Napoli

La forza del riscatto e la voglia di rivincita è veramente alta in una città che è reduce da una straordinaria vittoria dello Scudetto avvenuta nella passata stagione quando alla guida tecnica vi era Luciano Spalletti.

Al momento, Walter Mazzarri sa per certo che resterà sulla panchina degli azzurri fino a giugno ma sa anche che il presidente gli sta fornendo dei veri top player in questo mese di gennaio che risulta essere ancora in escandescenza.

Perez nuovo baluardo per la difesa

Alcuni giocatori come Pasquale Mazzocchi, hanno già dato un contributo meno incisivo in campionato e più in Supercoppa italiana. Altri, invece, ancora non hanno disputato un minuto di gioco e c’è da pensare che nella prossima partita di campionato possano esordire e dare il massimo per ottenere una maglia da titolare. Contro la Lazio, sarà assente lo squalificato che Kvara. Pertanto, c’è da ipotizzare che il tecnico toscano possa dare una possibilità al danese Jesper Lindström oppure affidarsi al nuovo acquisto, il belga Cyril Ngonge.

Al momento, però, sembra che l’allenatore stia ricevendo un regalo molto importante in quanto il presidente De Laurentiis sta per formalizzare l’ultimo importante acquisto di questa sessione di calciomercato che porta il nome di un Nehuen Perez dall’Udinese. Il difensore argentino, per le sue caratteristiche, per la grande caparbietà in mezzo al campo e una maturità degna di un vero top player, sembra ricordare lo stile di Walter Samuel quando giocava all’Inter. Qualora dovesse concludersi la trattativa, che sembra ormai in dirittura d’arrivo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Mazzarri potrà esserne felice.