Lutto per il mondo dello sport italiano: è morto Alfredo Pigna. Lo storico conduttore della Domenica Sportiva si è spento all’età di 94 anni.

Pigna fu un grande conduttore televisivo, sceneggiatore e telecronista sportivo italiano. Storico personaggio della Rai, condusse la Domenica Sportiva dalla seconda metà degli anni ’50 fino al 1974, per poi tornare alla conduzione dagli anni ’80 fino alla pensione. Era conosciuto anche per aver dato la sua voce allo sci italiano.





A dare la notizia è stato il suo ex collega e amico Franco Zuccalà, che tramite un post Facebook ha annunciato la morte. “Se n’è andato anche Alfredo Pigna, giornalista di razza che prima scrisse e pi fece tv – afferma Zuccalà -. Condusse la “Domenica Sportiva” egregiamente con questa squadra negli studi di Milano: eccolo in alto in mezzo a Frano Zuccalà e Aldo Giordani. In basso Elio Sparano, la regista Luciana Veschi D’Asnash, Tito Stagno e Carlo Sassi”.