Eccellenza A, il Gela crede ancora nella rimonta. Gigante: “Ci proveremo fino alla fine”

Il Gela sta vivendo un’ottima stagione nel campionato di Eccellenza girone A ma è seconda a quattro punti dall’Athletic Club Palermo capolista a quattro giornate dalla fine. Ne abbiamo parlato con Gabriele Gigante, giovane centrocampista biancazzurro.

Siete a -4 dalla capolista, bisogna credere nel miracolo?

“È vero, siamo a -4, ma sarebbe un errore gravissimo non provarci fino alla fine. I palermitani hanno partite non facili, dal canto nostro dobbiamo continuare a crederci almeno finché ci sarà la possibilità aritmetica”.





Cosa ha avuto l’Athletic Palermo che ha fatto la differenza?

“Ciò che mi ha colpito maggiormente dei nerorosa non riguarda aspetti tecnici o tattici, ma proprio la squadra globalmente. Nelle due gare in cui abbiamo giocato contro di loro, ho visto un gruppo compatto e questo fa sempre la differenza in qualsiasi campionato”.

Possiamo dire che l’obiettivo minimo è mantenere il distacco dalla terza così da qualificarvi direttamente per la fase nazionale dei play off?

“Assolutamente sì. Ribadisco che noi continuiamo a credere nella possibilità del primo posto ma, se ciò non dovesse accadere, il nostro obiettivo è evitare la fase dei play off regionali mantenendo un +10 sullo Sciacca terzo”.

Quanto è difficile inseguire per tutto il campionato?

“A livello fisico, ma soprattutto mentale, inseguire sempre non è mai facile. Allo stesso tempo però, grazie alla rosa di questa squadra, il mister ha sempre mandato in campo chi stava meglio e quindi il nostro livello di concentrazione è sempre rimasto alto”.

Domenica fate visita al San Vito…

“L’errore più grave sarebbe sottovalutarli. Conosco alcuni dei loro calciatori e possono sempre creare problemi ad ogni avversario. Inutile però girarci attorno, andremo là come sempre per vincere e solo dopo avere ottenuto i tre punti cercheremo di capire cosa hanno fatto le altre”.

LEGGI ANCHE

MARSALA, SARDONE: “SQUADRA NON MERITA CONTESTAZIONE”

SCIACCA, GALFANO: “BRAVI A RIALZARCI DOPO ELIMINAZIONE IN COPPA”