Eccellenza A, poker del Gela. Cacciola: “Proviamo a vincerle tutte, poi tireremo le somme”

Il Gela nel campionato di Eccellenza girone A batte a domicilio per 4-0 la Supergiovane Castelbuono e si mantiene in scia dell’Athletic Club Palermo che ha battuto con fatica il Casteldaccia in un finale sofferto: il Gela mantiene un ritardo di 4 punti dalla vetta a cinque giornata dalla fine della stagione regolare. A segno per i biancazzurri Sessa (doppietta), Privitera e Vincenzi.

Al termine della partita Gaspare Cacciola, tecnico del Gela, ha commentato: “Complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato benissimo la partita, sbloccandola quasi subito e chiudendo il primo tempo sullo 0-3. Nella ripresa abbiamo controllato, trovando il quarto gol e mantenendo alta l’asticella dell’attenzione in fase difensiva. Sono soddisfatto”.

Cacciola parla dei gol arrivati dai centrocampisti: “Quando ci sono questi risultati così rotondi ovviamente le punte vorrebbero segnare, i gol sono arrivati dai centrocampisti anche perché gli attaccanti hanno fatto un grandissimo lavoro. Le nostre mezze ali fanno un grande lavoro di copertura e cucitura di gioco, oggi sono state premiate per il lavoro che svolgono sempre”.





“Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a crescere e migliorare. Ci godiamo questa vittoria e da domani cominciamo a pensare alla prossima partita. Ci mancano cinque finali, dobbiamo pensare solo a noi stessi senza distrarci dai risultati degli avversari. Cerchiamo di vincerle tutte e poi a fine campionato tireremo le somme”, chiude Gaspare Cacciola.

