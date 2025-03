Serie D, Sueva scatenato: tre gol nella ripresa e l’Acireale ribalta il Licata

L’Acireale vince per 3-1 contro il Licata grazie ad un secondo tempo sontuoso. I granata proseguono nella serie positiva e salgono a 30 punti, uscendo dalle sabbie mobili della zona play out con un +3 sulla Sancataldese quintultima.

Partita che sembra stregata per i granata che dopo un quarto d’ora perdono Mokulu per infortunio, sbagliano un rigore con Paglia e vanno sotto un attimo prima dell’intervallo per la rete di Maimone. Ma la truppa di Chianese non ci sta e nella ripresa ribalta tutto grazie ad una tripletta di Sueva.

Ed è proprio il match winner Sueva a parlare nel dopo gara: “Dedico la tripletta alla mia famiglia, alla mia compagna ma soprattutto a tutta la squadra perché è servita ad ottenere una vittoria pesantissima. Il merito della tripletta è soprattutto dei miei compagni che mi hanno messo nelle migliori condizioni per segnare. Abbiamo fatto una grande partita anche nel primo tempo, anche se è terminato 0-1: nella ripresa siamo riusciti a mettere in campo più cattiveria. Il calcio è una ruota che gira, quando ti viene tolto qualcosa prima o poi ti viene ridato”.





Sueva parla della carenza di risultati esterni: “Penso che in questo campionato ogni partita è difficile, soprattutto in trasferta giochi con squadre che tendono a chiudersi ed è difficile scardinarle. Quest’anno non abbiamo mai vinto in trasferta, speriamo di cambiare il trend già domenica prossima”.

