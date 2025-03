Serie D, Siracusa espugna Enna. Turati: “Non era facile, i ragazzi sono stati bravi”

Il Siracusa vince, convince e consolida il primato contro un ottimo Enna rinvigorito dal cambio in panchina. La squadra azzurra, capolista nel girone I del campionato di Serie D, mantiene il +3 sulla Reggina che contemporaneamente ha battuto il fanalino di coda Akragas.

Partita molto combattuta, quella del “Gaeta”, sbloccata dal Siracusa solo poco prima dell’intervallo grazie ad un penalty procurato da Russotto e insaccato con freddezza da Maggio. La gara è proseguita nonostante la nebbia fitta che non ha permesso agli spettatori di godere appieno del match. Il Siracusa ha fatto il bis al 65esimo con un’azione confezionata da Baldan e finalizzata da Suhs.

Al termine del match Marco Turati, allenatore azzurro, ha spiegato: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, anche per un terreno di gioco non in ottime condizioni che ha appiattito i valori tecnici. Siamo stati bravi a vincere i duelli e dopo averla sbloccata la gara si è messa sul giusto binario. Loro hanno giocato un’ottima partita dal punto di vista dell’aggressività soprattutto, è stata una battaglia e siamo stati bravi a portarla a casa”.





Turati elogia tutti i calciatori: “È stata una partita veramente tosta, ricostruendo tutta la gara non abbiamo concesso all’Enna quasi niente, quindi la fase difensiva è stata davvero ottima. Sono soddisfatto perché so di potere contare su tutti i miei ragazzi, anche chi è subentrato per cinque minuti è sceso in campo con il piglio che chiedo sempre io e questa è la mia più grande soddisfazione”.

