Eccellenza, il Gela vince i playoff ed è promosso in Serie D ​​

Il Gela compie l’impresa e ribalta il Canosa nella finale della fase nazionale dei playoff di Eccellenza: dopo il 2 – 0 dell’andata al “San Sabino”, i biancazzurri trionfano 3 – 0 al “Vincenzo Presti” e conquistano così la promozione in Serie D.

Il primo tempo, chiuso a reti inviolate, aveva lasciato spazio allo scoramento tra i tifosi gelesi. Ma nel secondo tempo la squadra di Gaspare Cacciola ha cambiato marcia, trasformando la tensione in determinazione e rabbia agonistica. Al 75’ e al 76’, nel giro di sessanta secondi, prima Savasta e poi Agudiak hanno mandato in delirio lo stadio, ristabilendo la parità nel doppio confronto.

Savasta eroe della serata, il “Presti” esplode

Il Gela ha continuato a spingere anche dopo il momentaneo 2 – 0, sostenuto da un pubblico caldissimo che ha trasformato il “Presti” in una bolgia. Al minuto 90, proprio Luca Savasta, già protagonista del primo gol, ha completato la sua serata magica con un preciso diagonale che ha fatto esplodere la festa: 3 -0, risultato ribaltato, e Serie D conquistata.





I minuti di recupero sono stati un’attesa snervante, una lunga apnea culminata nel triplice fischio dell’arbitro. Poi, il boato: lacrime, abbracci, cori, bandiere. Il Gela torna in Serie D e lo fa con pieno merito, al termine di una cavalcata memorabile.

Doppietta di Savasta e promozione storica

Il mattatore della serata è stato senza dubbio Luca Savasta, autore di una doppietta pesantissima. Il suo primo gol ha aperto le danze, il secondo ha chiuso i conti: un diagonale chirurgico, da posizione ravvicinata, che ha messo al tappeto il Canosa e regalato la promozione ai suoi colori. Con lui, decisivo anche Agudiak, autore del gol del 2 – 0 che aveva rimesso tutto in discussione.

Dopo otto minuti di recupero, l’arbitro ha sancito la fine del match e dato il via a una festa attesa da anni. Il Gela ritorna così tra i dilettanti nazionali, premiato da una prestazione maiuscola per intensità, spirito e capacità di soffrire.

Delusione Modica: sfuma il sogno della Serie D

Mentre a Gela si festeggia, a Modica il clima è diametralmente opposto. La squadra allenata da Pasquale Ferrara non è riuscita a difendere il vantaggio ottenuto nella gara d’andata contro la Real Aversa Normanna, che aveva visto i rossoblù imporsi 3 – 2 al “Barone”. In Campania, però, la storia è stata diversa: i padroni di casa si sono imposti per 2 – 0, condannando i siciliani a rinviare il sogno Serie D.

Decisive le reti di Esposito nel primo tempo e Caso Naturale nella ripresa. Una partita stregata per il Modica, mai realmente in partita e costretto anche a giocare gli ultimi minuti in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Lucas Idoyaga. Una beffa pesante che lascia l’amaro in bocca dopo un campionato comunque positivo.