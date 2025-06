Palermo, il mercato si accende: Inzaghi e Osti a lavoro, niente rivoluzioni ​​

Le ultime ufficialità aprono una nuova fase per il Palermo, una fase che nei fatti era già iniziata da qualche giorno. Carlo Osti è stato confermato come direttore sportivo, Alessio Dionisi è stato esonerato e Filippo Inzaghi si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei rosanero. Si volta pagina, ma senza rivoluzioni.

Da settimane Osti lavora in vista della prossima stagione. Il primo obiettivo è stato individuare l’allenatore giusto per il nuovo ciclo. La scelta è ricaduta senza alcun dubbio su Inzaghi, considerato uno specialista della Serie B, avendo conquistato la promozione in due occasioni. La trattativa con il Pisa è stata lunga e complessa, ma alla fine è stata trovata un’intesa: la volontà reciproca di avviare insieme questo percorso ha fatto la differenza.

Inzaghi già proiettato sul mercato

L’esperienza di Dionisi si è chiusa con un esonero, non ancora con una risoluzione consensuale. L’ormai ex tecnico del Palermo resterà a libro paga fino al 2026, a meno che non trovi prima una squadra. Per il nuovo capitolo manca soltanto il comunicato ufficiale del club, poi l’era Inzaghi potrà iniziare anche sul piano formale.





Nel frattempo, l’allenatore piacentino ha già cominciato a studiare l’attuale rosa e si è confrontato con il direttore sportivo per avviare la campagna acquisti. L’idea di fondo non è quella di rivoluzionare tutto, ma di intervenire in modo mirato. Il nuovo allenatore si sarebbe detto convinto di poter rilanciare diversi elementi che nella passata stagione hanno reso al di sotto delle loro possibilità.

Come costruire il nuovo Palermo

C’è circa un mese di tempo per presentarsi al ritiro in Valle d’Aosta, previsto per il 13 luglio, con una base solida già formata. Il calciomercato sta dunque entrando nel vivo, guidato dalle indicazioni di Inzaghi, che dovrebbe impostare la squadra con una difesa a tre, orientandosi su sistemi di gioco come il 3-5-2 o il 3-4-2-1. Una delle priorità riguarda la porta: l’obiettivo è riportare Emil Audero in Sicilia.

Il portiere, arrivato a gennaio dal Como in prestito secco, ha convinto per rendimento e personalità. Anche lui sarebbe felice di tornare, considerato il poco spazio che avrebbe con la squadra di Fabregas. Il Palermo vuole cogliere l’occasione e costruire su un punto fermo già testato nella seconda parte della stagione.

Servono rinforzi di peso

Il reparto che richiede il maggior intervento è la difesa. Al momento, le uniche certezze sono rappresentate da Magnani e Ceccaroni. Tutto il resto è da definire: Nikolaou e Diakité sono in bilico e potrebbero partire. Tra i possibili rinforzi si è parlato anche di Marcandalli, ma fino a questo momento la pista non si è ‘riscaldata’.

C’è da capire anche il futuro di Peda, poco valorizzato dal Palermo nella prima metà di stagione, protagonista invece nella Juve Stabia. In ogni caso, serviranno due o tre difensori centrali titolari, in grado di garantire solidità ed esperienza per evitare di ridursi all’osso, come è accaduto nel finale dell’ultima stagione.

A centrocampo, invece, si dovrebbe ripartire dallo zoccolo duro della scorsa stagione. Segre, Ranocchia, Blin e Gomes, potenzialmente, sono tutti giocatori che potrebbero restare in rosanero. Sulle corsie esterne c’è bisogno di innesti, anche se Lund e Pierozzi offrono già una base.

Di Francesco potrebbe avere una nuova chance, mentre Di Mariano e Insigne sembrano destinati alla cessione. L’ipotesi Salvatore Esposito si è allontanata per via delle elevate richieste dello Spezia. Elia potrebbe rappresentare un’opzione.

Attacco, fiducia nella coppia gol

Il reparto offensivo verrà rafforzato, ma senza rinunciare ai suoi pilastri. Brunori e Pohjanpalo restano centrali nel progetto tecnico. La loro intesa può essere il punto di partenza per un attacco competitivo. Resta da valutare la posizione di Le Douaron: sarà Inzaghi a osservarlo attentamente in ritiro prima di prendere una decisione. In ogni caso, sarà necessario intervenire anche numericamente per completare il pacchetto avanzato.

Dopo settimane di lavoro dietro le quinte, il nuovo Palermo comincia a prendere forma. Nella prima fase post campionato, Osti si è concentrato sull’individuazione del nuovo tecnico. Con l’arrivo imminente di Inzaghi, può ora dedicarsi a pieno regime al calciomercato estivo. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra pronta, competitiva e subito riconoscibile.

