Perinetti: “Ecco come nacque l’idea Gattuso al Palermo”

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La FIGC ha scelto l’ex Milan per cercare di risollevare una squadra e un movimento che rischiano di non qualificarsi per la terza volta consecutiva al Mondiale. Di lui ha parlato Giorgio Perinetti in un’intervista rilasciata a TMW, raccontando come Gattuso fu scelto come allenatore del Palermo agli inizi della sua carriera.

“L’idea Gattuso al Palermo nacque da una chiacchierata a Vergiate con il presidente Zamparini dove si ragionava su chi potesse essere l’allenatore giusto per risalire dopo la retrocessione. All’improvviso il suo procuratore, Andrea D’Amico, con cui stavamo trattando Lafferty, disse che gestiva Gattuso”, afferma.

“Dopo due ore da una telefonata di D’Amico, Rino si presentò a casa del presidente, che era sorpreso ma allo stesso tempo contento. Ad un certo punto Zamparini si staccò e mi disse: “Abbiamo trovato l’allenatore del Palermo“.





Su Gattuso c.t., Perinetti dice: “Sono convinto che in questo momento storico possa fare bene. Ha una totale dedizione alla sua professione e la capacità di trasmettere questi valori in maniera diretta. Poi è cresciuto anche come tecnico”.

