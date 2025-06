Italia, Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico / UFFICIALE ​​

Gennaro Gattuso si sbraccia in panchina per le decisioni arbitrali - foto ANSA - StadioNews.it

Gennaro Gattuso è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. L’annuncio è stato dato dalla FIGC attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. L’ex campione del mondo del 2006 succede a Luciano Spalletti, esonerato dopo il deludente avvio nelle qualificazioni per il Mondiale 2026. La presentazione ufficiale di Gattuso è fissata per giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma.

A confermare e rafforzare la scelta è intervenuto anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha dichiarato: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”. Un incarico, quello affidato all’ex centrocampista, che si inserisce all’interno di un progetto più ampio di rilancio strategico del calcio italiano, con la maglia azzurra al centro.

Obiettivo Mondiale 2026: una sfida decisiva

La missione che attende Gattuso è tra le più delicate e sentite: riportare l’Italia al Mondiale dopo due edizioni consecutive mancate. Le qualificazioni sono iniziate con il piede sbagliato: la sconfitta per 3-0 a Oslo contro la Norvegia è costata la panchina a Spalletti. Il successivo 2-0 contro la Moldovia non è bastato a salvare la situazione e ora tocca a “Ringhio” guidare gli Azzurri fuori dal tunnel.





Il primo impegno ufficiale sotto la sua guida è fissato per il 5 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo, casa dell’Atalanta, contro l’Estonia. Tre giorni dopo, l’Italia sarà impegnata in trasferta contro Israele, in quella che potrebbe rivelarsi una delle trasferte più delicate del girone I. La priorità assoluta è evitare la terza clamorosa esclusione consecutiva dalla fase finale di un Campionato del Mondo.

Una carriera in panchina tra successi e cadute

La carriera da allenatore di Gattuso ha preso il via nel 2013, quando ancora militava nel Sion: ricoprì il doppio ruolo di calciatore e tecnico, debuttando con una vittoria per 2-0 in Coppa Svizzera contro il Losanna. L’esperienza fu breve: dopo un mese e una pesante sconfitta per 5-0 contro il San Gallo, venne esonerato insieme ad Arno Rossini. Gattuso si ritirò dal calcio giocato poco dopo e intraprese definitivamente la carriera da allenatore.

Nel giugno 2013 fu chiamato alla guida del Palermo in Serie B, ma fu sollevato dall’incarico dopo sei giornate. Seguì un’esperienza a Creta con l’Ofi, segnata da due dimissioni, le seconde delle quali irrevocabili. Rientrato in Italia nel 2015, ottenne la promozione in Serie B con il Pisa, salvo poi retrocedere l’anno seguente. Nel 2017 tornò al Milan come allenatore della Primavera, ma fu presto chiamato a dirigere la prima squadra dopo l’esonero di Montella.

Dal Milan alla Nazionale: il cammino di Ringhio

Con il Milan, Gattuso raggiunse un 6° e poi un 5° posto in campionato, prima di separarsi consensualmente dal club. Nel dicembre 2019 prese il posto di Carlo Ancelotti al Napoli, dove concluse la stagione al 7° posto ma riuscì a vincere la Coppa Italia. Tuttavia, la mancata qualificazione alla Champions League nel 2021 segnò la fine della sua avventura partenopea.

Dopo una fugace e controversa parentesi con la Fiorentina, durata appena venti giorni per divergenze sul mercato, Gattuso ha guidato Valencia, Marsiglia e infine Hajduk Spalato, con alterne fortune. Ora per lui si apre la sfida più importante: sedere sulla panchina della Nazionale e restituire agli Azzurri un’identità, una direzione e, soprattutto, una qualificazione al Mondiale che manca da troppo tempo.