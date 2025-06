Tuttosport - "Palermo, Inzaghi vuole Pyyhtiä. Piace Galazzi" ​​

Il Palermo si muove sul fronte mercato e lo fa sotto la guida del prossimo allenatore, Filippo Inzaghi, sempre più coinvolto nella costruzione della rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico ha indicato alcuni nomi precisi per rafforzare il gruppo. Tra questi spicca Alessandro Marcandalli, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Genoa, reduce da un’esperienza non particolarmente fortunata al Venezia, dove ha collezionato appena otto presenze in sei mesi.

Ma non è tutto. Il nome più caldo è quello di Niklas Pyyhtiä, centrocampista finlandese classe 2003, di proprietà del Bologna e protagonista di sei mesi positivi in prestito al Südtirol. La richiesta sarebbe arrivata direttamente da Inzaghi, convinto delle qualità tecniche e tattiche del giovane nordico, che ha impressionato per visione di gioco, dinamismo e intelligenza tattica. La trattativa è in fase embrionale, ma il Palermo sembra pronto ad accelerare.

Galazzi osservato speciale

In parallelo, il Palermo guarda anche all’esterno offensivo Nicolas Galazzi, attualmente al Brescia ma con diverse pretendenti. Sul classe 2000 – che ha iniziato la carriera come ala sinistra prima di essere adattato a ruoli più centrali come mezzala o trequartista – ci sono anche Venezia, Spezia ed Empoli. Galazzi, mancino naturale e dotato di una buona visione di gioco, è considerato un elemento tatticamente duttile, qualità molto apprezzata da Inzaghi per il suo nuovo progetto in rosanero.





Il Palermo prepara nuovi colpi

Non solo entrate, però: in uscita, il nome più vicino alla partenza è quello di Patryk Peda. Il difensore centrale polacco, già protagonista in prestito alla Juve Stabia, potrebbe essere nuovamente ceduto al club campano per un’altra stagione.

Inzaghi, intanto, spinge per avere una rosa pronta già nel ritiro estivo. Le indicazioni della dirigenza sono chiare: investire su giovani di talento e giocatori duttili, capaci di rispondere alle esigenze tattiche del nuovo allenatore.

