Il Palermo “accende” il mercato: Audero e Mazzitelli vicinissimi?

Il Palermo accelera nelle ultime ore di mercato: il club rosanero sta chiudendo la trattativa che porterebbe in rosanero Emil Audero, portiere del Como. Dubbi sulla trattativa che porta a Luca Mazzitelli, centrocampista del Como in prestito dal Frosinone: l’accordo è più vicino rispetto ai giorni scorsi ma ci sarebbero alcune perplessità per quanto riguarda le condizioni fisiche del giocatore. E’ evidente che trattandosi delle ultime ore di mercato la situazione è piuttosto fluida e suscettibile di variazione da un momento all’altro.

Mazzitelli è stato messo sul mercato dal Como da inizio gennaio: per lui solamente 6 minuti giocati in quattro partite nel 2025, prima invece 11 presenze con un gol e un assist all’attivo. È un giocatore di qualità ma nelò settore di centrocampo il Palermo ha meno problemi che altrove.

Discorso un po’ diverso per Audero, che con il Como ha giocato 8 partite nella prima parte di stagione, quando era ancora viva l’alternanza con Reina. La sua ultima partita risale ormai al 24 novembre contro la Fiorentina.





L’acquisto del portiere si rivelerebbe necessario per il Palermo: proprio contro il Pisa i rosanero hanno dimostrato di aver bisogno di risolvere una volta e per tutte il rebus portiere dato che l’alternanza tra Desplanches e Sirigu non ha portato ai risultati sperati. A Dionisi servirebbe anche un centrocampista più fisico, ma rimangono dubbi sulle condizioni del calciatore.

Il mercato si conclude alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio: ci sono quindi a disposizione poco più di 24 ore per chiudere le trattative e ufficializzare gli acquisti, che a quel punto sarebbero subito a disposizione di Dionisi che potrebbe anche schierarli contro lo Spezia nella partita di domenica prossima.

Audero sarebbe il terzo calciatore che il Palermo acquisterebbe dalla Serie A dopo Giangiacomo Magnani e Joel Pohjanpalo: il primo ha già esordito in rosa disputando una buona partita contro il Pisa, l’altro ha svolto le visite mediche a Torino e verrà ufficializzato nelle prossime ore.