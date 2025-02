Calciomercato Serie B: intrigo Valoti, Russo piace alla Reggiana

Ultime ore di calciomercato molto movimentate per le società di Serie B. La Cremonese è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo dopo la cessione di Buonaiuto. L’obiettivo principale è Mattia Valoti del Monza, già allenato da Stroppa.

Tuttavia, l’affare si complica per la concorrenza della Salernitana, che ha accelerato i contatti per il centrocampista, individuato come sostituto di Giulio Maggiore, che dovrebbe andare al Bari.

La Reggiana punta a rinforzare l’attacco prima della chiusura del mercato. L’obiettivo è Flavio Russo, giovane attaccante classe 2004 in uscita dal Sassuolo. Al momento, la Regia è in vantaggio sul Cesena, che potrebbe tentare un rilancio nelle prossime ore. In caso contrario, Russo si trasferirà alla corte di William Viali.





La Sampdoria è vicina all’acquisto di Fabio Abiuso dal Modena. L’attaccante non è stato convocato per l’ultima gara contro il Mantova, segno che il trasferimento è imminente. Secondo Gianluca Di Marzio, l’affare prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto per i blucerchiati, mentre Vulikic farà il percorso inverso, approdando al Modena.

Il mercato in Serie B si accende anche per la Carrarese, che è prossima a chiudere l’accordo per Fontanarosa. Il difensore è pronto a rinforzare il reparto arretrato della squadra toscana in vista della seconda metà di stagione.

LEGGI ANCHE

SERIE B, I RISULTATI DELLA 24a GIORNATA