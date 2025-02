GdS – “Desplanches, un errore che può essere l’ultimo”

“Doveva essere la vetrina per riprendersi il Palermo dopo un periodo di involuzione, è stato l’ennesimo orrore di una stagione che lo ha visto passare da predestinato a flop clamoroso”.

Con queste parole il Giornale di Sicilia analizza la situazione attuale di Desplanches, ancora colpevole di un ennesimo svarione che questa volta ha regalato la vittoria al Pisa.

Era già successo altre volte: con Sassolo, Carrarese e Cittadella. Pare che il portierino dell’Italia U21 non dia le giuste garanzie e potrebbe pagarne le conseguenze.





Per questo motivo sarebbe in dirittura d’arrivo Audero dal Como con l’azzurrino che potrebbe perdere la titolarità per il nuovo arrivato ma anche per Sirigu.