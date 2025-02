Calciomercato Palermo, Audero in chiusura. Forte accelerazione anche per Mazzitelli

Non soltanto Pohjanpalo, atteso oggi per le visite mediche e la firma sull’accordo che lo legherà al Palermo. Il ds Osti ha altri colpi in tasca e alcuni di questi sembrano ben avviati. Desplanches attualmente non fornisce le giuste garanzie e anche Sirigu non sembra potersi sobbarcare l’interco campionato.

Ecco perché sarebbe in dirittura d’arrivo Audero dal Como. Secondo il Giornale di Sicilia si tratterbbe di una trattativa in chiusura e in dirittura d’arrivo. Con i lariani ci sarebbe un’intesa di massima con il club lombardo che contribuirebbe anche parzialmente al pagamento dell’ingaggio dell’estremo difensore.

Negoziazione ben avviata anche per Luca Mazzitelli a centrocampo, sul quale c’è l’interesse anche di Parma, Venezia e Sassuolo. Ma, secondo il quotidiano, i rosanero sarebbero in pole e potrebbero definire l’accordo nelle prossime ore.