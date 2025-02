Venezia, addio Pohjanpalo: arriva Fila. Oggi le visite mediche

Il Venezia si prepara a cedere Joel Pohjanpalo al Palermo e pare aver già trovato il sostituto. Si tratterebbe di Daniel Fila, attaccante classe 2002 dello Slavia Praga.

Inizialmente i lagunari avevano individuato come alternativa al finlandese Shomurodov, ma l’accordo non è andato in porto a causa della Roma che ha deciso di non cedere il calciatore.

Similarmente a Pohjanpalo, oggi Fila svolgerà le visite mediche di rito per poi legarsi al nuovo club in tempo per la fine delle trattative.