Mandorlini: "Playoff di Serie B, la regola va riformata. Penalizzante per chi arriva davanti" ​​

Andrea Mandorlini, ex allenatore di Spezia e Sassuolo tra le altre, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Secolo XIX, e tra i tanti temi affrontati, il tecnico si è soffermato anche sui playoff di Serie B, esprimendo il suo disaccordo con l’attuale regolamento.

“Da allenatore ne ho passate tante di stagioni con i Playoff, ma per me è una regola che va riformata – ha ammesso – . Bisogna ridurre la distanza tra terza e quarta per la disputa degli spareggi della promozione che risulta troppo penalizzante per chi arriva davanti come successo in questa stagione allo Spezia”.

Mandorlini poi si esprime sulla finale dei playoff tra Cremonese e Spezia, che ha visto i grigiorossi ottenere la promozione in A: “La squadra di D’Angelo nella gara di andata è stata brava anche dal punto di vista caratteriale, mentre in quella di ritorno penso che abbia ‘semplicemente’ sbagliato partita. Al Picco hanno subito troppo i cambi di gioco che hanno generato tante ripartenze che allo Zini non si erano viste. Stroppa ha azzeccato tutto dal punto di vista tattico meritando, ma i due gol dello Spezia in rapida successione hanno riaperto tutto e le Aquile alla fine avrebbero potuto anche pareggiare”.





