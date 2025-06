Athletic Palermo, primo colpaccio: Giorgio Perinetti 'sposa' il progetto nero-rosa ​​

Sarà la settimana più importante per l’Athletic Palermo. La conquista della Serie D è ormai metabolizzata e si comincia a costruire il futuro. Sono ore decisive per il clamoroso ingaggio di Giorgio Perinetti come direttore generale, un colpaccio che farebbe parlare dell’Athletic anche a livello nazionale, per la grande esperienza calcistica ai massimi livelli di Perinetti, che a più riprese ha guidato il Palermo.

La società nero-rosa, che culla questo sogno da oltre un mese, ha già avuto interlocuzioni avanzate con il direttore generale, il progetto della società è stato apprezzato e sembra esserci piena soddisfazione da entrambe le parti: manca ancora la firma ma ormai c’è un’intesa su tutta la linea.

La società ha annunciato per domani una conferenza stampa per illustrare i temi della stagione, dopo tanta attesa sarà con ogni probabilità l’occasione per ratificare l’arrivo del nuovo direttore.





L’Athletic Palermo, insomma, mette subito le carte in tavola: la Serie D sarà onorata con il massimo impegno, gettando le basi per un triennio in crescendo.

Il primo atto di Perinetti sarà la scelta dell’allenatore: nome nuovo o riconferma di Filippo Raciti? L’ipotesi più probabile sembra quella di un cambio ma finora nessuno ha fatto ipotesi proprio perché la decisione dovrà essere presa dal d.g. in piena autonomia. Ci sono tre ex allenatori rosanero che sono stati contattati.

Subito dopo si comincerà a pensare a come ‘puntellare’ la squadra. C’è fiducia nei protagonisti della promozione e quindi non sono previsti grandi stravolgimenti, semmai c’è da attendersi qualche nome di grido che possa portare in dote non solo qualità tecniche ma anche personalità ed esperienza.

Considerata anche la grande esperienza e dedizione di Perinetti per i settori giovanili, c’è da immaginare anche che la società provi a sviluppare un gruppo di lavoro in grado di catturare i migliori talenti della provincia.

Strettamente correlato ai problemi tecnici ci sarà anche il tema dell’impianto su cui strutturare l’attività agonistica, l’Athletic Palermo confida nella concessione del Velodromo dello Zen, ma si attendono ancora risposte dal Comune di Palermo.

