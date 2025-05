Eccellenza, l’Athletic Palermo si aggiudica la Supercoppa: battuto il Milazzo

L’Athletic Palermo conquista anche la Supercoppa di Eccellenza. La squadra di Raciti supera il Milazzo, vincitore del girone B, imponendosi sul campo neutro del “Fresina” di Sant’Agata di Militello.

Dopo l’inarrestabile cavalcata nel girone A, che è valsa la promozione in Serie D, i nerorosa si aggiudicano anche la prima edizione del Memorial dedicato a Benedetto Bino Abisso, storico dirigente palermitano scomparso circa un anno fa a causa di un malore improvviso, all’età di 75 anni.

La gara

La prima frazione si apre con ritmi piuttosto bloccati per circa mezz’ora. Tra le due squadre, però, è l’Athletic a provarci con più convinzione. Al minuto 36’ è Micoli a rompere gli indugi: l’attaccante nerorosa svetta su un cross dalla sinistra di Concialdi e insacca di testa, portando la formazione palermitana in vantaggio.





Il secondo tempo non regala particolari emozioni: il Milazzo, guidato dal tecnico Bognanni, prova a reagire e si rende pericoloso in un paio di circostanze. L’Athletic, però, gestisce con intelligenza il vantaggio, alternando un buon possesso palla a qualche perdita di tempo strategica. Al triplice fischio, i palermitani possono esultare per una meritata vittoria.

Stagione da incorniciare

La seconda squadra di Palermo si regala un’altra grande soddisfazione al termine di una stagione straordinaria, chiusa con ben 75 punti – frutto di 23 vittorie – e coronata dal primo, storico approdo in Serie D. Un traguardo che, per una formazione palermitana, mancava dalla stagione 2002/03, quando fu la Fincantieri a festeggiare la promozione in quarta serie.

I nerorosa possono inoltre vantare il miglior attacco tra i due gironi, con 72 reti messe a segno. La formazione degli ex rosanero Crivello e Mazzotta può dare dunque il via ai festeggiamenti per questa ennesima e importante conquista, che suggella un’annata davvero da incorniciare.

