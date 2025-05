(AGGIORNATO IL 2 MAGGIO, ORE 17.13). Ecco le probabili formazioni di Cesena – Palermo, match valido per la 37a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 4 maggio, alle ore 15, Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena):

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Saric, Calò, Donnarumma; Bastoni, Antonucci; Shpendi.

Indisponibili: Ciofi, Russo, Pieraccini





Squalificati: Francesconi, Adamo

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Nikolaou; Pierozzi, Ranocchia, Gomes, Lund; Segre, Verre (Brunori); Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Ceccaroni

Squalificati: /

Dionisi sta pensando ad alcune novità in vista della sfida con il Cesena. L’obiettivo è apportare qualche modifica per ridare energia a una squadra apparsa in affanno nella ripresa contro il Südtirol. Per ora si tratta solo di ipotesi: i prossimi allenamenti saranno decisivi per definire le scelte. L’idea di fondo è quella di avviare una rotazione ragionata degli uomini.

DIFESA

Audero sarà regolarmente tra i pali. Ceccaroni, alle prese con un problema alla spalla destra, non sarà disponibile: al suo posto potrebbe partire titolare Nikolaou. Magnani, non al meglio dopo l’ultima gara, dovrebbe comunque stringere i denti e guidare il reparto. Baniya, invece, è destinato alla conferma sul centrodestra.

CENTROCAMPO

Pierozzi dovrebbe tornare titolare sulla fascia destra dopo la panchina contro il Südtirol. Blin, apparso affaticato, potrebbe rifiatare: al suo posto è pronto Ranocchia, che agirebbe accanto a Gomes. Di Francesco non sembra ancora pronto per partire dall’inizio, motivo per cui sulla sinistra dovrebbe essere confermato Lund.

ATTACCO

Anche in avanti sono previsti cambi. Brunori, impiegato quasi sempre negli ultimi mesi, potrebbe partire dalla panchina. In caso, spazio a Verre nel ruolo di trequartista sul centrosinistra. Segre va verso la conferma, così come Pohjanpalo, sebbene per il finlandese sia previsto un turno di riposo nelle prossime partite.

