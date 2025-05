Ranieri: “Stadi moderni? Nel mondo li hanno tutti tranne l’Italia. É una vergogna”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa all’antivigilia della sfida contro la Fiorentina, affrontando anche un tema piuttosto controverso: quello degli stadi. L’allenatore ha espresso un’opinione decisa, criticando duramente la burocrazia che ostacola la modernizzazione degli impianti italiani, definendola addirittura “vergognosa”.

“Tutti nel mondo stanno rimodernando gli stadi, gli unici che lo fanno lentamente siamo noi – ha dichiarato – . C’è troppa burocrazia, troppa gente dietro, troppe cose. E questa è una vergogna dell’Italia, onestamente. Mi dispiace dirlo, ma è così. Controllate: c’è qualcuno che sbaglia? In galera, via, dentro. Ma non per dire: ci deve restare, buttate la chiave”.

Ranieri ha continuato così il suo intervento: “Non si vince senza uno stadio nuovo? Si è vinto anche con stadi più piccoli, però se vuoi competere con grandi squadre, ma anche solo per decoro del calcio italiano devi rimodernare. Dove andiamo vediamo stadi che sono gioielli”.





