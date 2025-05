Eccellenza B: domenica playoff e playout / Gli scontri

Si è conclusa la stagione regolare del campionato di Eccellenza girone B e si prosegue con i consueti spareggi che da un lato permettono di sognare un posto in Serie D, dall’altro la voglia di mantenere con le unghie e con i denti la categoria evitando la retrocessione in Promozione. Le partite si giocheranno domenica alle ore 16.

Playoff

A partire dalle ore 16 si sfideranno in semifinale il Vittoria, che ha chiuso il campionato al terzo posto, e l’Avola, quarto in classifica. Se al termine dei 90 minuti il risultato sarà di parità si procederà a giocare due supplementari da 15 minuti, se la parità dovesse proseguire passerà al turno successivo il Vittoria meglio classificato. Chi la spunterà, troverà in finale play off il Modica che ha chiuso il girone al secondo posto e non gioca la semifinale grazie al distacco sulla quinta.

I precedenti stagionali

Vittoria e Avola si sono sfidate già quattro volte in questa stagione, andata e ritorno in campionato e anche in Coppa Italia. Precedenti tutti a favore della squadra avolese che, dopo avere perso la gara d’andata 2-1, si è aggiudicata i successivi tre incontri sia tra le mura amiche che sul campo dei biancorossi.





Playout

Doppio scontro che in 90, o 120 minuti, vale un’intera stagione. A contendersi la salvezza saranno da un lato Jonica e Real Siracusa, dall’altro Mazzarrone e Aci Sant’Antonio. Se al termine dei 90 minuti il risultato sarà di parità si procederà a giocare due supplementari da 15 minuti, se la parità dovesse proseguire passerà al turno successivo la squadra meglio classificata, quindi in questo caso Jonica e Mazzarrone.

I precedenti stagionali

Nei due scontri precedenti tra andata e ritorno la Jonica si è aggiudicata per 2-0 il match casalingo, pareggiando a reti bianche la gara sul campo del Real Siracusa. Sono a favore dell’Aci Sant’Antonio i precedenti invece rispetto al Mazzarrone in virtù del successo della gara di andata da parte dell’Aci e del pari per 2-2 nella gara di ritorno.

