Cesena – Palermo, arbitra Aureliano: precedente negativo in stagione con i rosa

È Gianluca Aureliano della sezione di Bologna l’arbitro scelto per Cesena – Palermo, partita valida per la 37a giornata di Serie B, in programma domenica 4 maggio alle 15. Si tratta di un direttore di gara con grandissima esperienza, che ha già arbitrato i rosa in questa stagione.

Il bilancio complessivo con Aureliano è positivo, ma il precedente più recente non sorride al Palermo. Il direttore di gara ha infatti arbitrato Brescia – Palermo, prima giornata di campionato, conclusasi con la sconfitta dei rosanero per 1 – 0. In totale, Aureliano ha diretto dieci partite del Palermo: oltre alla gara di Brescia e alla sconfitta ai rigori contro lo Spezia in Coppa Italia 2016/17, i rosa hanno ottenuto sei vittorie e due pareggi.

Completano la destinazione Lombardo e Pressato come assistenti, mentre il quarto uomo è Iannello. Al Var c’è Fabbri, che sarà coadiuvato da Muto come Avar.





La designazione completa

CESENA – PALERMO h. 15.00

AURELIANO

LOMBARDO – PRESSATO

IV: IANNELLO

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

