Cesena – Palermo, gli ultras della Curva Mare non entreranno allo stadio

Gli ultras della Curva Mare, la parte più ‘calda’ della tifoseria del Cesena, hanno deciso di non entrare allo stadio per la partita contro il Palermo, in programma domenica 4 maggio alle 15. I tifosi solidarizzano con i rosanero, che non potranno partire in trasferta.

“La decisione presa per la partita di domenica di non entrare, nel rispetto dei palermitani e considerato il divieto a loro imposto, è scontata per quanto ci riguarda”, si legge nella nota dei tifosi.

“Crediamo comunque sia un atto dovuto da parte di tutti noi tifosi del Cesena: serve un segnale forte contro queste imposizioni assurde e persecutorie, di un calcio moderno alla deriva”. Anche i tifosi del Palermo, durante la partita contro il Südtirol, hanno protestato contro le recenti decisioni.





