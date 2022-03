MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

A pochi giorni della sfida fra Avellino e Palermo, parla un doppio ex: Firmino Elia. “È sempre una sfida tosta quando si affrontano due squadre di questo genere”, ha detto in un’intervista per il Giornale di Sicilia.

Sulle due squadre: “L’Avellino ha cambiato allenatore e sta trovando continuità, loro sono partiti per vincere il campionato, ma anche il Palermo deve puntare alla categoria superiore. È da Serie A, vederlo in Serie C mi fa un certo effetto, ma speriamo che qualcosa di buono possa venir fuori, anche ai playoff, dove i rosa possono puntare sul vantaggio del pubblico”.

Elia ha commentato i sedici gol in campionato di Matteo Brunori, raggiungendo l’ex Palermo come miglior marcatore in Serie C: “Mi fa piacere che dopo vent’anni qualcuno mi abbia raggiunto – ha detto – per me quel primato resta un motivo di orgoglio”.

E sulle qualità di Brunori: “È un grandissimo attaccante per la categoria, mi somiglia parecchio, per me è più una punta di movimento che un centravanti. Se la squadra avesse ingranato subito sarebbe stato meglio… Certo, io accanto avevo gente come Cappioli, Brienza, La Grotteria e Bombardini”, ha concluso Elia.

