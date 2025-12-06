Empoli, Dionisi: "Per me sarà una gara particolare. Il Palermo è favorito" ​​

Parla Alessio Dionisi. Il tecnico dell’Empoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo: una partita dal sapore speciale per lui, visto che nella scorsa stagione sedeva proprio sulla panchina rosanero.

“Per me sarà una gara particolare, perché ho allenato il Palermo l’anno scorso. È una squadra cambiata, con giocatori di categoria superiore. Sulla carta i favoriti sono loro, ma abbiamo già dimostrato di potercela giocare. La rispettiamo, ma siamo contenti di poterci misurare con un avversario di questo livello».

Dionisi poi analizza i punti di forza dei siciliani: “Affrontiamo una squadra solida, che concede poco. Hanno individualità importanti soprattutto in attacco. Noi dobbiamo essere consapevoli di avere le qualità per limitarli e metterli in difficoltà. Conosciamo il loro valore: il Palermo ha giocatori molto rapidi, capaci di sviluppare transizioni veloci. In pochi secondi riescono ad arrivare a riempire l’area e a rendersi pericolosi”.







