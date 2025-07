Empoli, rinforzo tra i pali: preso Andrea Fulignati / UFFICIALE

L’Empoli risolve la questione portiere: il club toscano ha acquistato Andrea Fulignati in prestito con obbligo di riscatto (con determinate condizioni) dalla Cremonese.

Fulignati è reduce da ottime stagioni in Serie B con la maglia di Catanzaro e Cremonese: con i lombardi è stato titolare fino alla finale playoff vinta contro lo Spezia. Nel corso della sua ormai lunga carriera ha parato anche per il Palermo nel 2017-

IL COMUNICATO

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni sportive calciatore Andrea Fulignati.





Nato a Empoli il 31 ottobre 1994, Andrea Fulignati cresce nei settori giovanili di Empoli, Cuoiocappiano e Sestese. Con i rossoblù esordisce in prima squadra nel campionato di Serie D, totalizzando 32 presenze. Nel 2013 passa al Palermo, dove gioca con regolarità nella formazione Primavera. Nel 2015/16 va in prestito al Trapani, debuttando in Serie B nella gara contro la Virtus Lanciano. Rientrato al Palermo, nella stagione 2016/17 esordisce in Serie A nel match contro la Roma. Nel 2017/18 si trasferisce al Cesena, dove colleziona 36 presenze in Serie B. Dopo le esperienze con Empoli e SPAL, milita per tre stagioni consecutive al Perugia, con cui ottiene da protagonista la promozione in Serie B nel 2020/21. Nell’estate 2022 passa al Catanzaro, dove conquista un’altra promozione in Serie B, collezionando 35 presenze e vincendo la Supercoppa di Serie C. Nel campionato successivo gioca 40 partite, contribuendo al percorso fino alle semifinali playoff. Nel 2024 approda alla Cremonese, con cui disputa 43 gare ufficiali e conquista la promozione in Serie A tramite i playoff, superando lo Spezia in finale.