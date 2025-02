Enia a Repubblica: “Dionisi vede un’altra partita, il Palermo è una noia deprimente”

“Il calcio è un gioco e il gioco può esser aggettivabile come vogliamo. Il calcio noioso annoia, deprime, sottrae gioia e non è bello da guardare. Il Palermo

di Dionisi non ha un’idea di gioco,

il Palermo di Dionisi è deprimente”.

Questa l’opinione dell’attore e autore Davide Enia, intervistato da Tuttomercatoweb. “Si dice vox populi vox dei e sono d’accordo con i tifosi che lo sostengono. Non è possibile che tutti i tifosi non ne possano più”.

“Guardiamo le partite non è pensabile che quello che vediamo noi venga smentito dal tecnico in sede di conferenza stampa. Vediamo due cose diverse. Gli occhi di Dionisi vedono in modo positivo quello che per noi è una noia deprimente”.





“Evidentemente Dionisi si trova ad altezze che gli permettono di notare cose che noi che troviamo posto nei settori popolari non riusciamo a vedere. Il calcio deve divertire, fare sognare. Qua il sogno dov’è? Parlano i numeri: abbiamo più sconfitte che vittorie, 14 punti in meno rispetto all’anno scorso. Qua manca la gioia”.