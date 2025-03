La Roma vola in Spagna per affrontare l’Atletico Bilbao dopo aver vinto di misura in casa all’andata grazie a un gol nel finale di Shomurodov. Un po’ come la Lazio che si è affermata in trasferta e ora accoglie il Plzen.

IL PROGRAMMA

Giovedì 13 marzo 2025

Ath. Bilbao – Roma





Francoforte – Ajax

Lazio – Plzen

Olympiakos – Bodo/Glimt

Lione – FCSB

Man. Utd – Real Sociedad

Rangers – Fenerbahce

Tottenham – Alkmaar