Serie C, Avellino – Trapani: dove vederla in diretta tv e streaming

Il Trapani, reduce da due sconfitte di fila, affronta l’Avellino, che invece ha vinto sette delle ultime otto gare di campionato. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, mercoledì 12 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

AVELLINO – TRAPANI IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 256. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go. Il campionato di Serie C si potrà seguire su Sky Sport (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione) tra Regular Season, Playoff, Coppa Italia e la Supercoppa. Per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C la visione su Sky sarà disponibile a partire dagli ottavi di finale.