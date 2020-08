Mattia Fallani in volo verso Palermo. Il giovane portiere classe 2000 è vicino alla riconferma in rosa e ha, infatti, postato su Instagram una foto che lo ritrae a bordo di un aereo diretto in Sicilia mentre indossa una mascherina con il logo rosanero.

L’estremo difensore tornerà in squadra con la formula del prestito, ma la dirigenza del Palermo avrebbe preferito averlo a titolo definitivo. Il calciatore, infatti, è ancora molto giovane e lo scorso anno è sceso in campo quattro volte (tra Serie D e Coppa Italia) subendo un solo gol.