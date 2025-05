Farioli lascia l’Ajax. “Non importa quanto sia grande il prossimo club”

Un finale di stagione amaro per l’Ajax, reso ancora più doloroso dall’annuncio delle dimissioni del tecnico Francesco Farioli. La squadra di Amsterdam ha visto sfumare il titolo proprio nelle ultime giornate di campionato, dopo aver dilapidato un vantaggio di nove punti a favore dei rivali del PSV.

Alla base della decisione di Farioli – scoppiato in lacrime al termine dell’ultima partita stagionale contro il Twente – ci sarebbero divergenze con la società, legate ai tempi e alle visioni sul raggiungimento degli obiettivi futuri.

Il giovane tecnico italiano, intervistato da Ziggo Sport, ha parlato così del proprio futuro: “Non mi interessa quanto sia grande il prossimo club. All’Ajax non contava il marchio o il logo, ma il modo in cui si facevano le cose. Vedremo quale sarà la prossima destinazione e quando arriverà. Devo trovare un club disposto a lottare insieme per qualcosa”.





