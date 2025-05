Juve Stabia, Langella: “L’eco della vittoria col Palermo è ancora fortissimo”

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha raccontato a Il Mattino le forti emozioni vissute dopo la vittoria contro il Palermo, che ha regalato ai gialloblù l’accesso alle semifinali dei playoff di Serie B. Ora le “vespe” si preparano ad affrontare la Cremonese in quello che è già un momento storico per il club.

“L’eco della vittoria contro il Palermo è ancora fortissimo – ha dichiarato Langella -. L’emozione è viva nella mente e nel cuore. Il colpo d’occhio del Menti resterà per sempre scolpito nei miei ricordi. Scendere in campo con mia moglie e le mie figlie, e ricevere un’accoglienza così calorosa, è stato qualcosa di straordinario. Sentire il mio nome gridato da tutto lo stadio mi ha profondamente commosso”.

Il presidente ha poi parlato del modello Juve Stabia: “La nostra forza sta in un ambiente sano, fatto di lavoro di squadra e valori condivisi. Una società capace di attrarre imprenditori e sponsor, ma soprattutto di costruire una squadra con passione e competenza. Pagliuca ha trasformato quei ragazzi in uomini veri, pronti per la Serie B”.





