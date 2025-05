Favara, Vaccaro: “Stagione complicata, salvezza sofferta ma meritata”

La CastrumFavara ha vissuto una stagione turbolenta culminata però con un’importante salvezza ottenuta al playout battendo il Licata. Ne abbiamo parlato con il difensore Francesco Vaccaro.

Ad un certo punto la strada sembrava in salita, ma siete stati bravi a crederci…

“È vero, è arrivata una salvezza sofferta ma meritata. La differenza l’ha fatta sicuramente il gruppo, non abbiamo mai mollato anche nei momenti più difficili. Anzi, avevamo tanta voglia di riscatto e la fiducia l’uno nell’altro ci ha permesso di restare uniti fino alla fine”.





Una valutazione della stagione a livello personale…

“Abbiamo vissuto una stagione intensa, con alti e bassi. Credo di avere dato sempre tutto, sia in partita che durante la settimana. Non nego che i momenti complicati non sono mancati, ma ho sempre cercato di farmi trovare pronto. Un voto? Penso 6,5, ho contribuito alla salvezza ma so di potere fare meglio”.

C’è un momento di quest’annata che resterà impresso nella memoria?

“Indubbiamente l’ultima partita che era decisiva effettivamente per la salvezza. Al triplice fischio dell’arbitro un’emozione assurda, poi la festa nello spogliatoio, l’abbraccio con i tifosi. Sono quel tipo di sensazioni che ti restano dentro, soprattutto dopo un campionato di tanti sacrifici”.

Parliamo di futuro…

“Favara è una piazza che mi ha dato tanto, mi sono sentito bene fin dal primo momento. Attualmente però è troppo presto per parlare di futuro, ci sarà tempo per valutare tutto e prendere la giusta decisione sul mio futuro con calma”.