Sancataldese, Gueye: “Stagione più che positiva, nostra salvezza è come un’impresa”

La Sancataldese è stata una delle rivelazioni della seconda parte del campionato di Serie D girone I, data per spacciata da molti, ha ottenuto una meritata salvezza con largo anticipo. Ne abbiamo parlato con la punta Chris Gueye.

Bilancio della stagione, è arrivata una salvezza importante…

“Abbiamo vissuto un’ottima stagione, sono sicuramente molto soddisfatto. L’obiettivo iniziale minimo era almeno giocare il play out in casa, ma grazie al lavoro di mister Pidatella e del suo staff è arrivata una salvezza diretta e in anticipo. Questo significa che abbiamo lavorato veramente bene”.





Anche a livello personale il giudizio è positivo?

“Più che positivo. Ho iniziato la stagione alla Cairese nel girone A, poi a ottobre mi sono fatto male al ginocchio e sono tornato in Francia, quando è arrivata la chiamata della Sancataldese ho detto subito sì. Complessivamente ho giocato 20 partite e segnato 11 gol, non posso che esserne soddisfatto.

C’è un ricordo di questo campionato che porterà nella sua memoria?

“Sicuramente la partita con il Locri. Era la classica gara da dentro o fuori, se avessimo sbagliato la nostra situazione sarebbe diventata davvero complicata. Siamo rimasti in 10, ma abbiamo portato a casa i tre punti vincendo 2-1 grazie a una mia doppietta”.

Parliamo di mercato…

“È ancora troppo presto, ma so che il mio agente sta ricevendo molte chiamate, vedremo tra qualche settimana. A San Cataldo sono stato benissimo, mi sono sentito a casa, abbiamo fatto un’impresa. Per adesso mi godo le vacanze, tra qualche settimana prenderemo una decisione”.