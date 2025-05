Ternana, Cianci: “Liverani? Ha portato ordine, è scattata la scintilla”

Pietro Cianci, attaccante della Ternana, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale playoff contro il Pescara, e tra i tanti temi affrontati, l’attaccante si è soffermato anche sul mister Fabio Liverani, elogiando il lavoro dall’ex centrocampista del Palermo.

“Quando è arrivato Liverani eravamo stanchi, avevamo accusato il colpo per non aver centrato la promozione diretta. Ma ci siamo riorganizzati, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che non eravamo quelli visti a Gorgonzola. Da lì è scattato qualcosa nella testa di tutti” ha dichiarato.

Poi aggiunge sulla squadra: “Siamo sempre stati un grande gruppo, ma dopo quella partita ci siamo confrontati e qualcosa è cambiato. Da lì in poi è stata tutta un’altra storia. Vicenza è una squadra forte, e devo fare i complimenti a tutti i miei compagni. Ora ci aspettano due battaglie, e dobbiamo restare uniti”.





