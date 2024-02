FeralpiSalò – Palermo, le formazioni ufficiali: sorpresa dell’ultim’ora

Eugenio Corini conferma in gran parte la formazione che ha vinto e convinto col Bari. Due novità: c’è Di Mariano al posto di Insigne – mentre Traorè va in panchina per la prima volta – e non gioca Gomes, indisponibile a causa di una sindrome influenzale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 14)

FERALPISALÒ (3-5-2): 1 Pizzignacco; 8 Balestrero (Cap.), 23 Cepppitelli, 87 Martella; 66 Bergonzi, 39 Kourfalidis, 20 Zennaro, 10 Di Molfetta, 97 Felici; 14 Compagnon, 91 La Mantia.

A disposizione: 18 Liverani, 61 Volpe, 3 Tonetto, 11 Dubickas, 17 Krastev, 19 Pilati, 25 Sau, 27 Hergheligiu, 28 Manzari, 70 Attys, 94 Letizia, 99 Petrelli.

Allenatore: Zaffaroni.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 14 Ranocchia, 6 Stulac, 8 Segre; 10 Di Mariano, 9 Brunori (Cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Fourneau (Roma 1)

AA1: Votta (Moliterno)

AA2: Bitonti (Bologna)

IV UFFICIALE: Cappai(Cagliari)

VAR: Meraviglia (Pistoia)

AVAR: Abbattista (Molfetta)

