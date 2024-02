Il Palermo torna a vincere in trasferta: FeralpiSalò battuta 1 – 2

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

Seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro, la prima in trasferta dopo quella di Modena del 7 ottobre. Tante notizie positive per il Palermo di Eugenio Corini, che batte la FeralpiSalò e, approfittando del pari della Cremonese, si porta a soli tre punti dal secondo posto.

50′ s.t. – FINISCE LA PARTITA.

46′ s.t. – GOL DI DUBICKAS. Tap-in vincente dopo la traversa presa da Pietrelli.

45′ s.t. – Quattro minuti di recupero

41′ s.t. – Cambi per il Palermo: fuori Lund e Di Francesco, dentro Aurelio ed Henderson.

40′ s.t. – Ci prova ancora Ceppitelli di testa su calcio d’angolo, questa volta Soleri salva sulla linea.

37′ s.t. – Ammonito Lund per fallo tattico.

31′ s.t. – GOL DI SOLERI. Stacco di testa imperioso del centravanti su cross perfetto di Di Francesco.

25′ s.t. – Cambi per la FeralpiSalò: fuori La Mantia, Di Molfetta e Compagnon, dentro Pietrelli, Dubickas e Manzari.

24′ s.t. – Cambi per il Palermo: fuori Ranocchia e Brunori, dentro Coulibaly e Soleri.

23′ s.t. – GOL DI RANOCCHIA. Grande conclusione del centrocampista su assist di Brunori.

21′ s.t. – Clamorosa traversa di Insigne nella porta difesa da… Pigliacelli. L’esterno rosanero voleva metterla in angolo di testa ma ha preso la traversa.

16′ s.t. – Cambio per il Palermo: fuori Di Mariano (problemi fisici), dentro Insigne.

15′ s.t. – Ammonito Di Molfetta per fallo su Segre.

14′ s.t. – Segre vicinissimo al gol. Gran cross di Lund respinto da Pizzignacco, da dietro arriva il numero 8 che scarica il destro a lato di molto poco.

12′ s.t. – Ammonito Ranocchia per fallo su Bergonzi.

9′ s.t. – Palermo a un passo dal vantaggio con Brunori: super giocata di Segre che mette il bomber a tu per tu col portiere. Lo stop non è felice e la conclusione è quindi “di rincorsa”, palla fuori a portiere battuto.

5′ s.t. – Felici non ce la fa: al suo posto entra Tonetto.

4′ s.t. – Ammonito Nedelcearu per fallo (gomitata) su Compagnon.

1′ s.t. – Dubbi su un contatto Pizzignacco – Di Francesco, il portiere sembra aver sferrato un pugno (chiaramente involontario) al calciatore rosanero nel tentativo di spazzare via il pallone.

1′ s.t. – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Il Palermo va a riposo nel primo tempo con il risultato di 0 – 0 e a recriminare per alcune importanti occasioni non sono di certo i rosa: la FeralpiSalò, con un piano gara ben preciso (tutti chiusi per poi ripartire) ha messo in seria difficoltà gli uomini di Corini, colpendo anche una traversa e andando vicino al vantaggio in più situazioni.

47′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO.

46′ p.t. – Ceppitelli ci prova di testa, para ancora Pigliacelli.

45′ p.t. – Felici e Kourfalidis pericolosissimi: le loro conclusioni respinte prima da Pigliacelli e poi da Lund.

43′ p.t. – Ammonito Di Mariano per fallo su Di Molfetta.

38′ p.t. – Matteo Brunori si iscrive alla partita: tiro da posizione defilata, parato da Pizzignacco con le gambe.

36′ p.t. – Di Francesco ci prova di sinistro dal limite dell’area, tiro largo.

31′ p.t. – Tiro di Ranocchia da fuori area. Palla altissima sul tentativo di sinistro.

28′ p.t. – Il Palermo non riesce a essere pericoloso. La Feralpi si chiude bene e riparte.

23′ p.t. – Colpo di testa di Ceppitelli parato in calcio d’angolo da Pigliacelli.

22′ p.t. – Traversa di Compagnon! Scorribanda di Felici sulla sinistra, cross in mezzo e doppio tentativo con la deviazione decisiva di Lund che manda il pallone sul legno.

18′ p.t. – Il Palermo si fa timidamente in avanti: aumenta il possesso palla rosanero.

13′ p.t. – Approccio non ottimale del Palermo, che non è mai riuscito a essere pericoloso, sono anzi di più le potenziali occasioni per i padroni di casa.

8′ p.t. – Cross di Ranocchia e colpo di testa di Di Mariano alto. Brunori si dispera, era tutto solo e poteva concludere sicuramente meglio.

5′ p.t. – Altro tentativo della FeralpiSalò: tiro di Zennaro e conclusione ravvicinata di Di Molfetta, Pigliacelli in calcio d’angolo.

2′ p.t. – Feralpi subito nell’area rosanero con un tiro al volo di Bergonzi deviato da La Mantia. Para sicuro Pigliacelli.

ORE 14 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo in completo bianco e motivi azzurri attacca da destra verso sinistra.

Il Palermo cerca continuità dopo la grande prestazione contro il Bari. I rosanero affrontano la FeralpiSalò, squadra in forma, in uno stadio che sarà pieno di tifosi palermitani. A partire dalle ore 14, la diretta testuale su Stadionews.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 14)

FERALPISALÒ (3-5-2): 1 Pizzignacco; 8 Balestrero (Cap.), 23 Cepppitelli, 87 Martella; 66 Bergonzi, 39 Kourfalidis, 20 Zennaro, 10 Di Molfetta, 97 Felici; 14 Compagnon, 91 La Mantia.

A disposizione: 18 Liverani, 61 Volpe, 3 Tonetto, 11 Dubickas, 17 Krastev, 19 Pilati, 25 Sau, 27 Hergheligiu, 28 Manzari, 70 Attys, 94 Letizia, 99 Petrelli.

Allenatore: Zaffaroni.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 14 Ranocchia, 6 Stulac, 8 Segre; 10 Di Mariano, 9 Brunori (Cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Fourneau (Roma 1)

AA1: Votta (Moliterno)

AA2: Bitonti (Bologna)

IV UFFICIALE: Cappai(Cagliari)

VAR: Meraviglia (Pistoia)

AVAR: Abbattista (Molfetta)

Claudio Gomes non sarà disponibile per la gara a causa di una sindrome influenzale accusata questa mattina

