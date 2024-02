Primavera, il Palermo non sa più vincere: 0 – 0 contro lo Spezia

Il Palermo Primavera non sa più vincere: i rosanero hanno pareggiato 0 – 0 contro lo Spezia nel match mattutino valido per la 18a giornata di campionato del girone B di Primavera 2.

I rosa non sono riusciti a tornare a vincere dentro casa e hanno centrato il secondo pareggio consecutivo, prima però erano arrivate tre sconfitte.

Il Palermo ha vinto una sola partita nelle ultime nove, quella contro il Crotone ultimo in classifica. E la prossima partita è tutt’altro che semplice, con i rosanero impegnati in casa del Benevento in piena lotta per la promozione diretta.